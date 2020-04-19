За последние сутки в Эстонии умерли от коронавируса двое мужчин

За последние сутки в Эстонии проанализировали 730 тестов на вирус COVID-19, из которых 2,2%, или 16 проб, оказались положительными. Всего в Эстонии на сегодняшний день проведено 40 333 первичных теста, из них 1528, или 3,8%, оказались положительными.
По состоянию на утро 19 апреля в Эстонии из-за нового коронавируса нуждаются в стационарном лечении 125 человек, из которых 10 на управляемом дыхании. Из больниц выписано 164 человека.
За последние сутки в Эстонии от COVID-19 умерли находившийся на лечении в Ида-Вируской центральной больнице 86-летний мужчина и находившийся на лечении в Курессаареской больнице 83-летний мужчина. Всего в Эстонии от коронавируса умерло 40 человек.
Больше всего положительных тестов поступило, по данным регистра народонаселения, в Харьюмаа (6) и в Вырумаа (5). На Сааремаа прибавилось 2 и в Вильяндимаа 1 положительный результат теста. 2 положительных результата было с неопределенным местом жительства. В плане уездов теперь одинаковое количество положительных первичных тестов в Харьюмаа и на Сааремаа (520). На следующем месте по количеству Ида-Вирумаа (95). В Тартумаа (94) и Пярнумаа (92) почти одинаковое количество положительных первичных тестов. В плане возрастных групп по-прежнему больше всего положительных первичных тестов среди людей среднего возраста. За сутки картина не изменилась.
Кстати, все актуальные новости от RusDelfi теперь и в Telegram: подписывайтесь и будьте в курсе событий страны и мира.
Еще больше новостей про коронавирус читайте ЗДЕСЬ.
Коронавирус SARS-CoV-2
- Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247. В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112.
- Важные телефонные номера:
- 1247 – Инструкции по поведению во время чрезвычаного положения и по вопросам, связанным с коронавирусом (24 часа, бесплатный)
- 1220 – Консультации семейных врачей на эстонском и русском языке, медицинские советы и консультации (24 часа, бесплатный)
- 53 01 9999 – Консульская помощь МИД попавшим в беду за границей (24 часа)
- 112 – Номер вызова скорой помощи, спасателей и полиции (24 часа, бесплатный)
- Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания.
- Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми.
- После возвращения из-за границы как граждане Эстонии, так и иностранные граждане должны провести две недели в изоляции. Читайте больше на странице МИД!
- Узнайте больше о коронавирусе на веб-сайте Департамента здоровья!
Отец, мать и дочь умерли от коронавируса за две недели
Ученые назвали главный симптом коронавируса
Россияне предположили, что ждет Зейналову после ошибки в эфире
Российская делегация может вновь покинуть ПАСЕ