За последние сутки в Эстонии умерли от коронавируса двое мужчин

По состоянию на утро 19 апреля в Эстонии из-за нового коронавируса нуждаются в стационарном лечении 125 человек, из которых 10 на управляемом дыхании. Из больниц выписано 164 человека.

За последние сутки в Эстонии от COVID-19 умерли находившийся на лечении в Ида-Вируской центральной больнице 86-летний мужчина и находившийся на лечении в Курессаареской больнице 83-летний мужчина. Всего в Эстонии от коронавируса умерло 40 человек.

Больше всего положительных тестов поступило, по данным регистра народонаселения, в Харьюмаа (6) и в Вырумаа (5). На Сааремаа прибавилось 2 и в Вильяндимаа 1 положительный результат теста. 2 положительных результата было с неопределенным местом жительства. В плане уездов теперь одинаковое количество положительных первичных тестов в Харьюмаа и на Сааремаа (520). На следующем месте по количеству Ида-Вирумаа (95). В Тартумаа (94) и Пярнумаа (92) почти одинаковое количество положительных первичных тестов. В плане возрастных групп по-прежнему больше всего положительных первичных тестов среди людей среднего возраста. За сутки картина не изменилась.

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Коронавирус SARS-CoV-2 Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247 . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112 .

(из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи . Важные телефонные номера: 1247 – Инструкции по поведению во время чрезвычаного положения и по вопросам, связанным с коронавирусом (24 часа, бесплатный) 1220 – Консультации семейных врачей на эстонском и русском языке, медицинские советы и консультации (24 часа, бесплатный) 53 01 9999 – Консульская помощь МИД попавшим в беду за границей (24 часа) 112 – Номер вызова скорой помощи, спасателей и полиции (24 часа, бесплатный)

Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания .

. Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми .

и . После возвращения из-за границы как граждане Эстонии, так и иностранные граждане должны провести две недели в изоляции . Читайте больше на странице МИД!

. Читайте больше на странице МИД! Узнайте больше о коронавирусе на веб-сайте Департамента здоровья!