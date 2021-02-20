За последние сутки в Эстонии добавилось 787 новых случаев заражения COVID-19, скончались 10 человек

По данным регистра народонаселения, больше всего новых положительных результатов теста поступило в Харьюмаа, где заражение коронавирусом зафиксировали у 435 человек. Из новых случаев в Харьюмаа 317 в Таллинне.

В Тартумаа добавилось 60 новых случаев заражения коронавирусом, в Ида-Вирумаа — 52, в Пярнумаа -51, на Сааремаа — 49, в Ярвамаа — 26, в Ляэне-Вирумаа — 19, в Вильяндимаа — 16, в Пылвамаа и Йыгевамаа по 14, в Вырумаа — 13, в Рапламаа — 11, в Ляэнемаа — 8, в Валгамаа — 3, на Хийумаа — 2.

За последние 14 дней заболеваемость на 100 000 человек составляет 714,01. Доля тестов с положительным результатом среди общего числа проведенных тестов составляет 12,6%.

За сутки в больницах было открыто 59 новых больничных дел. На стационарном лечении по состоянию на 20 февраля находится 493 пациентов, из них 38 человек — в отделении интенсивной терапии, на искусственной вентиляции легких — 22.

По данным Департамента здоровья, за сутки скончались 10 человек. Всего в Эстонии от последствий коронавирусной инфекции умерли 528 человек.

По состоянию на утро 20 февраля вакцинацию прошли 61 316 человек, двойную дозу вакцины получили 25 831 человек.

С начала пандемии в Эстонии было выявлено 57 033 случая заболевания Covid-19.

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Коронавирус SARS-CoV-2 Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247 . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112 .

(из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи . Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель , жар и затруднение дыхания . Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми .

, и . Лучшая защита от распространения заболевания - и . Подробнее о коронавирусе и действующих ограничениях читайте на специальном правительственном портале kriis.ee!

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