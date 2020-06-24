За последние сутки в Эстонии был диагностирован один позитивный случай COVID-19

По данным Регистра народонаселения позитивный результат теста был в Харьюмаа (в Таллинне).

По состоянию на утро 24 июня, в больничном лечении от коронавируса в Эстонии нуждались 6 пациентов, на искусственной вентиляции легких находится 1 пациент. В течение суток не было новых летальных исходов. В общей сложности коронавирус в Эстонии унес жизни 69 человек.

На сегодняшний день в больницах закончено 385 историй болезни COVID-19 в отношении 372 человек.

По состоянию на сегодняшний день выздоровели 1 783 человека. Из них истории болезни 1364 человек закончены (76,5%), у 419 человек (23,5%) с момента позитивного результата теста прошло более чем 28 дней, и они не находятся на больничном лечении, т.е. ожидают подтверждения выздоровления.

Коронавирус SARS-CoV-2 Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247 . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112 .

(из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи . Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель , жар и затруднение дыхания . Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми .

, и . Лучшая защита от распространения заболевания - и . Подробнее о коронавирусе и действующих ограничениях читайте на специальном правительственном портале kriis.ee!