За последние сутки в Эстонии был диагностирован один позитивный случай COVID-19(6)
За последние сутки в Эстонии было проанализировано 268 тестов на COVID-19, заболевания, вызванного вирусом SARS-CoV-2, диагностирован один позитивный случай.
За последние сутки в Эстонии было проанализировано 268 тестов на COVID-19, заболевания, вызванного вирусом SARS-CoV-2, диагностирован один позитивный случай.
По данным Регистра народонаселения позитивный результат теста был в Харьюмаа (в Таллинне).
По состоянию на утро 24 июня, в больничном лечении от коронавируса в Эстонии нуждались 6 пациентов, на искусственной вентиляции легких находится 1 пациент. В течение суток не было новых летальных исходов. В общей сложности коронавирус в Эстонии унес жизни 69 человек.
На сегодняшний день в больницах закончено 385 историй болезни COVID-19 в отношении 372 человек.
По состоянию на сегодняшний день выздоровели 1 783 человека. Из них истории болезни 1364 человек закончены (76,5%), у 419 человек (23,5%) с момента позитивного результата теста прошло более чем 28 дней, и они не находятся на больничном лечении, т.е. ожидают подтверждения выздоровления.
Коронавирус SARS-CoV-2
- Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247. В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112.
- Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания. Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми.
- Подробнее о коронавирусе и действующих ограничениях читайте на специальном правительственном портале kriis.ee!
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