22.07.2020, 12:59
За последние две недели в Эстонии выявили 23 новых случая заражения коронавирусом(7)
С 6 по 20 июля в Эстонии зарегистрировали 23 новых случая заражения коронавирусной инфекцией.
С 6 по 20 июля в Эстонии зарегистрировали 23 новых случая заражения коронавирусной инфекцией.
Такие данные в среду обнародовал Департамент здоровья, отметив, что показатель заболеваемости за указанный период составил 1,9 на 100 000 жителей, передает rus.err.ee.
Новые случаи заражения были зарегистрированы в шести уездах — Харьюском, Ида-Вируском, Ярваском, Ляэнеском, Пярнуском и Тартуском.
Всего в Эстонии c начала пандемии выявили 2021 лабораторно подтвержденный случай заражения COVID-19.
Коронавирус SARS-CoV-2
- Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247. В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112.
- Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания. Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми.
- Подробнее о коронавирусе и действующих ограничениях читайте на специальном правительственном портале kriis.ee!
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