За порядком на рынке Паэ и в его окрестностях будут следить охранники

На территории рынка Паэ многократно возникали проблемы с соблюдением общественного порядка, а местные жители часто жалуются на безобразия, чинимые любителями спиртных напитков. „В сотрудничестве с местными жителями, предпринимателями, полицией, муниципальной полицией и департаментом предпринимательства мы предприняли целый ряд различных мер. Привлечение охранной фирмы — лишь один из шагов по обеспечению общественного порядка”, — сказал старейшина района Ласнамяэ Андрес Вяэн.

Андрес Вяэн также подчеркнул роль активной позиции местных жителей. ”Благодаря неравнодушным жителям района мы получили важную информацию и дельные советы, которые помогут нам быстрее и эффективнее обеспечить надлежащий порядок”, — заверил Вяэн.

Старейшина подчеркнул, что определенная доля ответственности лежит и на местных предпринимателях. Так, торгующие алкоголем фирмы обязаны обеспечить общественный порядок как в магазине или баре, так и в непосредственной близости от него.

Весной этого года было начато строительство променада Паэ, которое завершится в сентябре. С открытием променада преобразится весь облик микрорайона. В частности, будет оборудовано качественное освещение, что повысит безопасность и сделает променад местом для проведения досуга. ”Завершение объекта сделает квартал Паэ более безопасным и подходящим для семейного времяпровождения местом, которое с полным правом можно сравнить с другими благоустроенными уголками Ласнамяэ. В 2020 году мы также планируем привести в порядок граничащие с променадом пешеходные дорожки”, — сообщил Вяэн.

Охранное предприятие Articard OÜ начнет дежурство с 1 сентября, сам договор заключен до 1 декабря. По истечении трех месяцев при необходимости будет проведен новый конкурс на оказание охранных услуг, условия которого будут составлены с учетом опыта предыдущего периода.