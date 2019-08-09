За полгода по кризисному телефону помощи жертвам обратились за помощью около трех тысяч раз

Если в первые пять месяцев по кризисному телефону помощи жертвам обращались в среднем 500 раз, то в июне число обращений уменьшилось примерно наполовину. Тикерпуу поясняет: ”В первые месяцы и молодёжь, и взрослые звонили ради шутки. Теперь звонки-розыгрыши уменьшились в пять раз — один процент от всех звонков. Также уменьшилось число обратившихся с социальными проблемами и просто желающих поговорить. Мы просим всех уяснить: точно так же, как номер центра тревоги 112 создан для того, чтобы нуждающиеся в помощи получали её как можно быстрее, так и кризисный телефон помощи жертвам имеет серьёзные цели — предложить пострадавшим срочную консультацию и поддержку”.

· Кризисный телефон 116 006 помощи жертвам Департамента социального страхования, который работает 24/7, предназначен для консультирования всех жертв преступлений и их близких. Помощь оказывают также тем, кто вследствие преступления или несчастного случая потерял близкого человека.

· Обратившихся за помощью консультируют на эстонском, русском и английском языках. Если нет возможности позвонить, или если жертва не желает говорить о своих проблемах по телефону, можно проконсультироваться посредством веб-беседы на сайте по адресу www.palunabi.ee.

· При помощи услуги помощи жертвам бесплатную психологическую помощь получают непосредственно пострадавшие от виновных деяний, а при необходимости также и их близкие. Точные условия получения помощи разъяснит работник службы помощи жертвам.