09.08.2019, 11:50

За полгода по кризисному телефону помощи жертвам обратились за помощью около трех тысяч раз


rus.delfi.ee
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Magamine
MagamineFoto: Anni Õnneleid

По кризисному телефону помощи жертвам Департамента социального страхования 116 006 за первые шесть месяцев позвонили 2221 раз, а посредством веб-беседы на сайте за помощью обратились 601 раз. 30 процентов обращений было в Харьюмаа, затем следует Пярнумаа (20 процентов).

Об этом сообщает Департамент социального страхования.

Число обратившихся за помощью жертв насилия в близких отношениях постоянно растёт: ”Этому способствует поддержание актуальности темы в СМИ и повышение осведомлённости нуждающихся в помощи и партнёров по сотрудничеству. Женщин, ставших жертвами семейного насилия, к обращению за помощью подбадривает также кампания #meieajakangelane” — пояснила менеджер по услуге помощи жертвам и кризисной помощи услуг по профилактике насилия Департамента социального страхования Мари Тикерпуу.

Кризисный телефон помощи жертвам предназначен не только для жертв насилия в близких отношениях — в консультациях нуждаются также и жертвы других преступлений: ”Например, на человека кто-то напал, издевался над ним, унижал либо что-нибудь украл. Или, к примеру, в результате совершённого преступления человек потерял близкого и нуждается в поддержке по случаю траура” — рассказала Тикерпуу. Среди обратившихся за помощью около пяти процентов всегда составляли близкие жертв насилия, а в июне число таких обращений увеличилось до девяти процентов. Ежемесячно звонят также и сами насильники. ”Они хотят сделать шаг к изменению своей жизни и жизни своих близких, поэтому набирают номер 116 006”, — добавила Тикерпуу.

Если в первые пять месяцев по кризисному телефону помощи жертвам обращались в среднем 500 раз, то в июне число обращений уменьшилось примерно наполовину. Тикерпуу поясняет: ”В первые месяцы и молодёжь, и взрослые звонили ради шутки. Теперь звонки-розыгрыши уменьшились в пять раз — один процент от всех звонков. Также уменьшилось число обратившихся с социальными проблемами и просто желающих поговорить. Мы просим всех уяснить: точно так же, как номер центра тревоги 112 создан для того, чтобы нуждающиеся в помощи получали её как можно быстрее, так и кризисный телефон помощи жертвам имеет серьёзные цели — предложить пострадавшим срочную консультацию и поддержку”.

· Кризисный телефон 116 006 помощи жертвам Департамента социального страхования, который работает 24/7, предназначен для консультирования всех жертв преступлений и их близких. Помощь оказывают также тем, кто вследствие преступления или несчастного случая потерял близкого человека.

· Обратившихся за помощью консультируют на эстонском, русском и английском языках. Если нет возможности позвонить, или если жертва не желает говорить о своих проблемах по телефону, можно проконсультироваться посредством веб-беседы на сайте по адресу www.palunabi.ee.

· При помощи услуги помощи жертвам бесплатную психологическую помощь получают непосредственно пострадавшие от виновных деяний, а при необходимости также и их близкие. Точные условия получения помощи разъяснит работник службы помощи жертвам.

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