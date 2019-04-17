За первые три месяца текущего года заболело корью больше человек, чем за весь прошлый год

Главный специалист отдела мониторинга инфекционных заболеваний и борьбы с эпидемиями Департамента здоровья Ирина Филиппова пояснила, что в семи случаях болезнь привезена из Египта, Шри Ланки, Украины и России, трое заразились от них, один случай заражения — местный. Пять из 11 случаев были зарегистрированы в Таллинне.

В прошлом году корью заболело 10 человек, двое в Харьюмаа, и восемь — на Сааремаа.