17.04.2019, 19:50
За первые три месяца текущего года заболело корью больше человек, чем за весь прошлый год
Если в прошлом году в Эстонии корью заболело 10 человек, то за первые месяцы этого года уже 11.
Если в прошлом году в Эстонии корью заболело 10 человек, то за первые месяцы этого года уже 11.
Главный специалист отдела мониторинга инфекционных заболеваний и борьбы с эпидемиями Департамента здоровья Ирина Филиппова пояснила, что в семи случаях болезнь привезена из Египта, Шри Ланки, Украины и России, трое заразились от них, один случай заражения — местный. Пять из 11 случаев были зарегистрированы в Таллинне.
В прошлом году корью заболело 10 человек, двое в Харьюмаа, и восемь — на Сааремаа.
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