За первые дни января серьезно пострадали несколько человек при катании с горки в Мустамяэ

"За первые шесть дней нового года команда спасателей Нымме в сотрудничестве с медиками скорой помощи вывезли на квадроцикле со склона четырех пострадавших, — сказала старейшина района Нымме Грете Шиллис. — Хочу напомнить всем, что во время катания на лыжах или санках с крутого склона следует надевать шлем".

Эксперт Спасательного департамента Ивар Французов назвал еще одним опасным фактором темное время суток, когда трудно оценить расстояние между катающимися на санках и их скорость.

"3 января женщина получила травму позвоночника во время катания на санках, 4 января на склоне столкнулись два лыжника и 6 января травмы получил еще один человек, катавшийся на санках", — сказал Французов.