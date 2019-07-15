За неделю истребители НАТО дважды сопроводили российские военные самолеты над Балтией

В прошлый понедельник был распознан штурмовой самолет "Ил-20" и два сопровождавших его истребителя "Су-27", которые летели с отключенными транспондерами, без планов полета и не поддерживали связь с Региональным центром управления полетами.

Штурмовой самолет "Ил-20" был идентифицирован и в четверг. У летевшего из Калининградской области на материковую часть России самолета был план полета, он поддерживал связь с Региональным центром управления полетами, однако летел с отключенным транспондером.

Миссия воздушной полиции стран Балтии осуществляется из Литвы и Эстонии.