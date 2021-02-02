За неделю 151 житель Эстонии сообщил о побочных эффектах при вакцинации от коронавируса

В первом случае через 10 минут после вакцинации возникла аллергическая реакция, для которой потребовалось лечение; во втором случае у человека повысилась температура, на фоне чего появилась слабость и чувство духоты, повысилось давление, возникла вентрикулярная экстрасистолия и головная боль. В обоих случаях люди полностью выздоровели, сообщает RusERR.
В остальных сообщениях речь шла о локальных побочных эффектах (боль, отек, покраснение в месте укола, отвердение места укола, боль и онемение в руке) и менее серьезных системных реакциях (головная боль, головокружение, плохое самочувствие, слабость, сонливость, усталость и т.д.). Все описанные эффекты прошли в течение одного-двух дней.
Все поступившие за неделю сообщения касались вакцины от коронавируса Comirnaty разработки Pfizer/BioNTech.
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Коронавирус SARS-CoV-2
- Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247. В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112.
- Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания. Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми.
- Подробнее о коронавирусе и действующих ограничениях читайте на специальном правительственном портале kriis.ee!
- Приложение HOIA даст знать, если вы находились в тесном контакте с носителем коронавируса. Узнайте подробности!
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