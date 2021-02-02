02.02.2021, 07:43

За неделю 151 житель Эстонии сообщил о побочных эффектах при вакцинации от коронавируса

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Pfizeri koroonavaktsiini manustataks samamoodi nagu teisigi vaktsiine.
Foto: Ilmar Saabas

За прошлую неделю в Лекарственный департамент поступило 151 сообщение о побочных эффектах при вакцинации от коронавируса, из которых в двух случаях речь шла о серьезных недомоганиях.

В первом случае через 10 минут после вакцинации возникла аллергическая реакция, для которой потребовалось лечение; во втором случае у человека повысилась температура, на фоне чего появилась слабость и чувство духоты, повысилось давление, возникла вентрикулярная экстрасистолия и головная боль. В обоих случаях люди полностью выздоровели, сообщает RusERR.

В остальных сообщениях речь шла о локальных побочных эффектах (боль, отек, покраснение в месте укола, отвердение места укола, боль и онемение в руке) и менее серьезных системных реакциях (головная боль, головокружение, плохое самочувствие, слабость, сонливость, усталость и т.д.). Все описанные эффекты прошли в течение одного-двух дней.

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Все поступившие за неделю сообщения касались вакцины от коронавируса Comirnaty разработки Pfizer/BioNTech.

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