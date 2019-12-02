За настроением и подарками: в Нарве и Йыхви пройдут традиционные зимние ярмарки

В Нарве ярмарка состоится 7 декабря 2019 года с 10:00 до 15:00.

Как всегда, ее организует Ида-Вирумааский центр профессионального образования при поддержке Нарвской городской управы. Мероприятие традиционно пройдет в стенах Ида-Вирумааского центра профессионального образования в Нарве по адресу Кренгольми 45.

Будут представлены торговцы и ремесленники из Эстонии, Латвии, Литвы и России. Более подробная информация на сайте: http://narvalaat.ee/talvelaat/rus/index.html

14 декабря в Йыхви состоится Вируская Рождественская ярмарка-2019.

Приглашает на ярмарку Ида-Вирумааский центр профессионального образования, она пройдет 14 декабря с 10:00 - 15:00 в Йыхви, по адресу Кутсе 13 в F-корпусе на первом и втором этажах. Вход расположен со стороны улицы Таммсааре.

Свои изделия продают купцы и мастера рукоделия из Эстонии и Латвии, предлагая товар, начиная со сладостей и заканчивая мясной продукцией и сувенирами. Вдобавок к этому, учащиеся разных специальностей профцентра организуют рабочие комнаты и проводят мастер-классы под руководством своих преподавателей.