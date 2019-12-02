За настроением и подарками: в Нарве и Йыхви пройдут традиционные зимние ярмарки
В предстоящие два субботы (7 и 14 декабря) в Нарве и Йыхви состоятся традиционные зимние ярмарки.
В предстоящие два субботы (7 и 14 декабря) в Нарве и Йыхви состоятся традиционные зимние ярмарки.
В Нарве ярмарка состоится 7 декабря 2019 года с 10:00 до 15:00.
Как всегда, ее организует Ида-Вирумааский центр профессионального образования при поддержке Нарвской городской управы. Мероприятие традиционно пройдет в стенах Ида-Вирумааского центра профессионального образования в Нарве по адресу Кренгольми 45.
Будут представлены торговцы и ремесленники из Эстонии, Латвии, Литвы и России. Более подробная информация на сайте: http://narvalaat.ee/talvelaat/rus/index.html
14 декабря в Йыхви состоится Вируская Рождественская ярмарка-2019.
Приглашает на ярмарку Ида-Вирумааский центр профессионального образования, она пройдет 14 декабря с 10:00 - 15:00 в Йыхви, по адресу Кутсе 13 в F-корпусе на первом и втором этажах. Вход расположен со стороны улицы Таммсааре.
Свои изделия продают купцы и мастера рукоделия из Эстонии и Латвии, предлагая товар, начиная со сладостей и заканчивая мясной продукцией и сувенирами. Вдобавок к этому, учащиеся разных специальностей профцентра организуют рабочие комнаты и проводят мастер-классы под руководством своих преподавателей.
Вместе с пекарями и поварами можно будет украсить пипаркооки, а учебный ресторан La Fourmi вкусные рождественские блюда. В рабочей комнате строителей есть возможность помастерить, ученики по специальности ”сварщик” ждут заинтересованных заняться изделиями из металла, IT-энтузиастов приветствуют фотолаборатория, а у парикмахеров можно соорудить прическу и сделать праздничный макияж. В мастерской «Папа Карло» можно будет познакомиться поближе с деревообработкой. В особенной ”Лаборатории чудес” гостям предложат нечто загадочное..
Вируская рождественская ярмарка — это прекрасная возможность приобрести подарки к Рождеству и вместе с семьей весело провести время. Дополнительная информация и регистрация участников: laat@ivkhk.ee.
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