За насилие над детьми "мать года" Малле Кобин на несколько лет оправится за решетку

Как мы писали ранее, руководитель Союза приемных семей Эстонии и обладатель Ордена Эстонского Красного Креста IV степени Малле Кобин (68) обвиняется в обращении ненадлежащим образом со своими пятью приемными детьми возраста 9-17 лет в период 2016–2019.

В феврале прокуратура направила дело в суд. Прокурор Индрек Калда сообщил, что прокуратура оценила в обвинительном заключении тяжесть преступлений Кобин как среднюю и потребовал для женщины наказание в виде реального лишения свободы на срок 4 с половиной года. Если лицо ранее не привлекалось к уголовной ответственности, то всегда рассматривается возможность условного наказания, но, по словам прокурора, в данном случае условное наказание не соответствует тяжести преступлений.

Кобин обвинялась по трем статьям: ненадлежащее физическое обращение, незаконное лишение свободы и присвоение.