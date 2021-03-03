За нарушение карантинных требований в Эстонии выписали штрафов на сумму 5240 евро

С 28 декабря 2020 года Департамент здоровья возбудил 44 дела о проступках по факту нарушений требования находиться в карантине в связи с коронавирусом, из которых 29 были завершены, а по 15 разбирательство все еще продолжается, пишет RusERR.

На основании упомянутых делопроизводство было выписано 28 штрафов на общую сумму 5 240 евро. На физических лиц наложены штрафы от 60 до 440 евро.

По словам пресс-секретаря Департамента здоровья Имре Кааса, чаще всего карантинные требования нарушали лица, которые сами являлись носителями коронавируса. По факту 34 таких инцидентов были начаты производства, но гораздо чаще чиновники ограничивались письменными или устными инструкциями о том, почему важно соблюдать требования.

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Коронавирус SARS-CoV-2 Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247 . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112 .

(из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи . Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель , жар и затруднение дыхания . Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми .

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