За многочисленные нарушения водитель автобуса ATKO загремел за решетку

24 мая сотрудники Департамента шоссейных дорог совместно с Департаментом полиции и погранохраны проводили проверку автобусов, работающих на линиях Харьюмаа.

В 10.30 на Ранна теэ в Клоогаранна был остановлен автобус линии номер 127А. В ходе обычного контроля выяснилось, что у водителя отсутствует дигитальная карточка тахографа, который он не использовал, шофер также не прошел дополнительного обучения, требуемого Законом о грузоперевозках. Линию обслуживает ATKO Liinid OÜ.

Полиция задержала 33-летнего водителя и возбудила производство о правонарушении. Выяснилось, что мужчина и ранее наказывался за различные проступки. Харьюский суд назначил водителю в качестве наказания арест сроком на 10 суток, который был тут же обращен в исполнение.

Ведущий эксперт Департамента шоссейных дорог Мика Мянник пояснил, что тахограф записывает рабочее время и время отдыха водителя, благодаря чему можно провести проверку соблюдения действующих требований.

"В виде исключения водитель не должен использовать тахограф на регулярном маршруте длиной менее 50 км, но в данном случае маршрут был длиннее. В автобусе был установлен дигитальный тахограф, для использования которого должна иметься специальная карта, которой, к сожалению у водителя не было”, — сказал Мянник.