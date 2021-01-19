19.01.2021, 14:09

За мизерную взятку работники управы помогли алководителю избежать общественно-полезных работ

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Мартин Лайне
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Работники волостной управы Виймси были готовы за мизерную взятку покрывать преступника, приговоренного к общественно-полезным работам. Для того, чтобы купить чиновников, потребовалось всего несколько десятков евро, пишет Eesti Päevaleht.

В 2018 году полицейский патруль заметил на улице Лийвалайа в Таллинне внедорожник, стиль езды которого вызывал подозрение. В ответ на соответствующий знак водитель остановил машину, но попытался убежать от стражей порядка. Когда те его догнали, оказал сопротивление. У мужчины констатировали опьянение в 1,7 промилле. Алководителя зовут Эрго Хааб.

Поскольку мужчина находился на испытательном сроке в связи с дракой в Пярну, наказание ему грозило приличное Тем не менее, по соглашению с прокуратурой он получил в общей сложности 480 часов общественно-полезных работ.

Но и это ему не понравилось. Он подал апелляцию, а когда проиграл, стал искать другие пути для уклонения от наказания. Так он нашел знакомого, чей друг Олари Пинт занимался организацией общественно-полезных работ в Виймси. Хааб связался с Пинтом и тот предложил, что может предоставить ему самые легкие виды работ. Это Хааба не устроило. ”Я заплачу тебе 50 евро за каждый день общественно-полезных работ”, — предложил в свою очередь он.

Примечательно, что сам Пинт также наказывался за вождение в пьяном виде в 2017 году. Тогда он был настолько пьян, что даже не смог дунуть в алкометр. Анализ крови показал опьянение в 2,3 промилле. За свой проступок он получил условный срок.

По словам Пинта, он просто не рискнул отказаться от взятки, поскольку Хааб выглядел устрашающе. ”Я испугался его”, — заявил Пинт полиции.

В одиночку Пинт не мог провернуть схему, поэтому пришлось обратиться к коллеге Игорю Энгасте. Пинт соврал Энгасте, что Хааб платит 20 евро, и пообещал ему 10 евро взамен на его подпись под бумагами.

”Я соврал Игорю, так как сам хотел получить больше”, — признался Пинт следователям.

Хааб каждое утро приезжал на место, но вскоре садился в машину и уезжал. Работники волости уже с утра подписывали бумаги, будто бы Хааб сделал работу, а когда проводились проверки, то заранее предупреждали его.

Все это началось летом 2019 года и продолжалось в течение года. Всего таким образом Хааб ”прогулял” 38 рабочих дней. Конец обману был положен 16 июня прошлого года, когда полиция задержала Хааба после длительного наблюдения.

Общая сумма взятки составила 589 евро.

”Почему чиновники были готовы за такую мизерную плату подорвать веру общества в надежность функционирования государства и совершить преступление первой степени? Это надо спросить у них”, — прокомментировала государственный прокурор Кати Рейтсак. Она добавила, что размер взятки не определяет серьезность преступления.

Сам Хааб теперь на несколько лет отправится за решетку. Помимо прочего, в марте 2020 года в Таллинне его снова задержали пьяным за рулем. Помимо алкогольного опьянения в 2,3 промилле, в его крови обнаружили следы кокаина и успокоительных, дома у мужчины полицейские нашли полулитровую бутылку с наркотиком GBL. Решением Харьюского уездного суда от 8 декабря совокупное наказание составило три года и шесть месяцев тюрьмы.

В январе 2020 года в состоянии алкогольного опьянения за рулем был пойман и Олари Пинт. С учетом всех преступлений он отправится за решетку на четыре года. Само собой, волость Виймси сразу же прекратила с ним трудовые отношения.

Что касается Энгасте, то он уволился сам. В ходе обыска в его доме полиция обнаружила незаконное оружие и боеприпасы. Совокупное наказание составило полтора года условно.

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