За мизерную взятку работники управы помогли алководителю избежать общественно-полезных работ

В 2018 году полицейский патруль заметил на улице Лийвалайа в Таллинне внедорожник, стиль езды которого вызывал подозрение. В ответ на соответствующий знак водитель остановил машину, но попытался убежать от стражей порядка. Когда те его догнали, оказал сопротивление. У мужчины констатировали опьянение в 1,7 промилле. Алководителя зовут Эрго Хааб.
Поскольку мужчина находился на испытательном сроке в связи с дракой в Пярну, наказание ему грозило приличное Тем не менее, по соглашению с прокуратурой он получил в общей сложности 480 часов общественно-полезных работ.
Но и это ему не понравилось. Он подал апелляцию, а когда проиграл, стал искать другие пути для уклонения от наказания. Так он нашел знакомого, чей друг Олари Пинт занимался организацией общественно-полезных работ в Виймси. Хааб связался с Пинтом и тот предложил, что может предоставить ему самые легкие виды работ. Это Хааба не устроило. ”Я заплачу тебе 50 евро за каждый день общественно-полезных работ”, — предложил в свою очередь он.
Примечательно, что сам Пинт также наказывался за вождение в пьяном виде в 2017 году. Тогда он был настолько пьян, что даже не смог дунуть в алкометр. Анализ крови показал опьянение в 2,3 промилле. За свой проступок он получил условный срок.
По словам Пинта, он просто не рискнул отказаться от взятки, поскольку Хааб выглядел устрашающе. ”Я испугался его”, — заявил Пинт полиции.
В одиночку Пинт не мог провернуть схему, поэтому пришлось обратиться к коллеге Игорю Энгасте. Пинт соврал Энгасте, что Хааб платит 20 евро, и пообещал ему 10 евро взамен на его подпись под бумагами.
”Я соврал Игорю, так как сам хотел получить больше”, — признался Пинт следователям.
Хааб каждое утро приезжал на место, но вскоре садился в машину и уезжал. Работники волости уже с утра подписывали бумаги, будто бы Хааб сделал работу, а когда проводились проверки, то заранее предупреждали его.
Все это началось летом 2019 года и продолжалось в течение года. Всего таким образом Хааб ”прогулял” 38 рабочих дней. Конец обману был положен 16 июня прошлого года, когда полиция задержала Хааба после длительного наблюдения.
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