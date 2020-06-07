За минувшие сутки коронавирус в Эстонии выявили у восьми человек

За последние сутки в Эстонии проанализировали 654 первичных теста на вызывающий заболевание COVID-19 вирус SARS-CoV-2, из которых результат теста 1,2%, или 8 человек, оказался положительным.
По данным регистра народонаселения, 5 положительных результатов теста зарегистрировано в Харьюмаа (4 из них в Таллинне), 1 в Ляэнемаа, 1 в Пярнумаа и 1 в Вильяндимаа.
По состоянию на утро 7 июня в Эстонии из-за коронавируса нуждаются в стационарном лечении 14 человек, на управляемом дыхании нет ни одного пациента. Новых смертельных случаев за сутки не прибавилось, всего в Эстонии коронавирус унес жизни 69 человек.
На сегодняшний день из больниц выписано 350 человек, завершено 362 случаев заболевания COVID-19.
На сегодняшний день выздоровели 1 681 человек. Их них случай заболевания 1 300 человек (77,3%) завершен, у 381 человек (22,7%) с положительного теста прошло более 28 дней, и человек не находится на стационарном лечении, то есть ждет подтверждения выздоровления.
Всего в Эстонии проведено более 90 000 первичных тестов, из них 1 939, или 2,2%, были положительными на вирус SARS-CoV-2.
Департамент здоровья напоминает, что для предотвращения распространения заболевания COVID-19, вызванного коронавирусом SARS-CoV-2, нужно по-прежнему тщательно мыть руки, в случае болезни оставаться дома и держать достаточную дистанцию с другими людьми. Коронавирус передается от человека к человеку прежде всего при близком контакте. Близким контактом считается ситуация, при которой люди находились в течение 15 минут друг от друга на расстоянии ближе чем 2 метра.
COVID-19 является инфекционным заболеванием, которое вызывает вирус SARS-CoV-2, и которое передается от человека к человеку при чихании и кашле, а также через зараженные поверхности и немытые руки.
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Коронавирус SARS-CoV-2
- Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247. В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112.
- Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания. Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми.
- Подробнее о коронавирусе и действующих ограничениях читайте на специальном правительственном портале kriis.ee!
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