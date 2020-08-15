За минувшие сутки коронавирус в Эстонии выявили у семи человек

По данным регистра народонаселения три положительных результата пришло в Харьюмаа (2 из них в Таллинн), по одному — в Тартумаа (Тарту), Ида-Вирумаа, Пылвамаа и Пярнумаа. В одном из случаев больной заразился от близкого человека, который уже имел положительный анализ на коронавирус, еще в одном случае болезнь завезли из Украины. В остальных случаях источник заражения пока неизвестен.

По состоянию на утро 15 августа в стационарном лечении от коронавируса нуждается 8 человек. К аппарату ИВЛ не подключен никто. Всего коронавирус нового типа унес в Эстонии жизни 63 человек.

Коронавирус SARS-CoV-2 Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247 . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112 .

(из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи . Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель , жар и затруднение дыхания . Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми .

, и . Лучшая защита от распространения заболевания - и . Подробнее о коронавирусе и действующих ограничениях читайте на специальном правительственном портале kriis.ee!