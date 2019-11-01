01.11.2019, 20:23

За месяц население Таллинна увеличилось на полтысячи человек


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Tallinna jõuluturg 2017
Tallinna jõuluturg 2017Foto: Hendrik Osula

По данным Регистра населения, в Таллинне по состоянию на 1 ноября проживал 443 541 человек, что на 493 человека больше, чем было зарегистрированных таллинцев месяц назад. А с начала года население города увеличилось на 3 622 человека.

На начало года, по данным регистра, жителей в Таллинне было 453 033, но за день, ко 2 января, их число сократилось на 13 114 человек, поскольку из регистра были исключены те, чье место жительства указывалось с недостаточной степени точностью — адрес состоял лишь из названия местного самоуправления или городского района. Эти люди не прореагировали на персональные предупреждения о необходимости уточнить место жительства по каким-то им одним ведомым причинам.

Для восстановления статуса жителя Таллинна и получения права на сопутствующие этому статусу блага, нужно зарегистрировать свое место жительства, что можно сделать за несколько минут на портале eesti.ee или с помощью работника регистра в районной управе.

Дополнительная информация на сайте: www.tallinn.ee/elukohaandmedkorda.

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