За месяц население Таллинна увеличилось на полтысячи человек

На начало года, по данным регистра, жителей в Таллинне было 453 033, но за день, ко 2 января, их число сократилось на 13 114 человек, поскольку из регистра были исключены те, чье место жительства указывалось с недостаточной степени точностью — адрес состоял лишь из названия местного самоуправления или городского района. Эти люди не прореагировали на персональные предупреждения о необходимости уточнить место жительства по каким-то им одним ведомым причинам.

Для восстановления статуса жителя Таллинна и получения права на сопутствующие этому статусу блага, нужно зарегистрировать свое место жительства, что можно сделать за несколько минут на портале eesti.ee или с помощью работника регистра в районной управе.

Дополнительная информация на сайте: www.tallinn.ee/elukohaandmedkorda.