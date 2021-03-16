За коронавирусный год удовлетворенность эстонской системой здравоохранения выросла

Исследование показало, что по сравнению с прошлыми опросами, выросло число жителей Эстонии, удовлетворенных услугами семейных врачей, государственной системой здравоохранения и доступностью медицинской помощи.

Согласно данным последних трех лет удовлетворенность системой здравоохранения неуклонно растет. Результаты опроса 2018 года показали, что 58% жителей Эстонии удовлетворены системой здравоохранения, годом позже — 64%, а в прошлом году удовлетворенность системой здравоохранения выросла еще на 8%.

По словам Рейна Лаане, Председателя Правления Больничной кассы, год начала пандемии коронавируса стал большим испытанием для нашей системы здравоохранения. ”Трудный год определенно заставил всех нас больше думать о специалистах здравоохранения, об их повседневных проблемах и тяжелом труде, а также достойно ценить их работу. Коллектив Больничной кассы может только порадоваться тому, что все это также отразилось и в результатах исследования уровня удовлетворенности населения”, — сказал Лаане.

В ходе опроса также была проведена оценка доступности медицинской помощи. 62% населения Эстонии считают уровень доступности "хорошим" или "скорее хорошим", что является самым высоким результатом начиная с 2011 года. По сравнению с прошлым годом удовлетворенность увеличилась на 4%. Больше среднего (62%) удовлетворены мужчины, эстонцы, люди в возрасте 15-24 лет и старше 75 лет, а также жители Западной Эстонии. Наиболее критичны женщины, представители других национальностей, люди в возрасте от 35 до 49 лет и жители Северной Эстонии.

Опрос охватывал, среди прочего, и удовлетворенность системой государственного медицинского страхования. Системой удовлетворены трое из четырех жителей Эстонии (т. е. 75%). По сравнению с предыдущим годом удовлетворенность значительно улучшилась — по сравнению с опросом 2019 года удовлетворенность увеличилась на 9%. По словам Райна Лаане, причиной этого, безусловно, является прозрачность системы финансирования медицины, открытое общение и новые медицинские услуги. ”Прошлый год принес нам, например, удаленные приемы, новые, более удобные для пациентов пути лечения, а также более широкое использование дигитальной регистратуры”, — перечислил Лаане. ”Для нас большим признанием является то, что все эти нововведения были отмечены, и в результате люди могут получать все больше и больше помощи”, — добавил он.