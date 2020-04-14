ЗА и ПРОТИВ | Коробейник и Кальюлайд о работе парламента дистанционно

Андрей Коробейник, Центристская партия:

Если заседания комиссий и сейчас можно проводить онлайн, то зал парламента так не может работать по закону. Теперь закон меняется — в чрезвычайной ситуации будут возможны и удалённые заседания. Я в целом против удалённых собраний, если количество участвующих в них людей велико. На качестве дебатов такой формат сказывается не лучшим образом. С другой стороны, роль парламента в кризисы крайне важна, и в случае масштабной эпидемии проблема может возникнуть — собраться парламент не сможет из-за карантина, а удалённые заседания проводить нельзя.

В кризис нагрузка на парламент выше, чем в обычное время. К примеру, заседание правовой комиссии в четверг длилось семь часов, и это было одно из трёх заседаний, в которых я в тот день принимал участие. Все они проходили большей частью онлайн — на заседании правовой комиссии на месте кроме меня был только председатель комиссии и некоторые из приглашенных гостей. Парламентские заседания тоже длятся допоздна, в зале сейчас находится большая часть депутатов. В этой ситуации разумно подумать об альтернативных вариантах, чтобы даже при серьёзной эпидемии парламент не прекращал бы свою работу.

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Я совершенно точно против того, чтобы удалённое участие в заседании было возможно в обычное время. Если парламент заседает в зале, а какой-нибудь депутат не успел вернуться вовремя из командировки или приболел, то ничего не поделаешь, заседание ему придётся пропустить. Некоторые коллеги считают, что в наше время вообще не обязательно собирать сотню человек в одном месте в одно время. Тут я с ними не согласен.

Раймонд Кальюлайд, Социал-демократическая партия:

Рийгикогу должен быть готов к ситуациям, когда парламент по какой-то причине не может собраться. Будь то нынешнее чрезвычайное положение или иное препятствие. Уже сейчас заседания комиссий Рийгикогу проходят в электронном виде. И опыт показывает, что они длятся дольше и более содержательны. Это должно касаться и большого зала парламента. Моя позиция по этому вопросу очень либеральна. Я не понимаю, почему, например, избранная от Ида-Вирумаа Катри Райк не могла бы иногда участвовать в голосованиях из Нарвы, где живут ее избиратели. Но к этому Рийгикогу пока, как видно, не готов.