За год количество пассажиров столичного общественного транспорта выросло на 7,7%(2)
В прошлом году оператор столичного общественного транспорта TLT AS перевез свыше 142,2 миллионов пассажиров, сообщается в пресс-релизе предприятия.
В прошлом году оператор столичного общественного транспорта TLT AS перевез свыше 142,2 миллионов пассажиров, сообщается в пресс-релизе предприятия.
Из них 100,9 миллионов раз в качестве средства передвижение горожане использовали автобус, 29,8 миллионов раз трамвай и 11,7 миллионов — троллейбус. Самый большой рост числа пассажиров наблюдался среди пользователей автобусов — 9,7%, трамваев — 4,1% и троллейбусов — 0,6%
”Для предприятия TLT прошлый гол стал переломным: впервые в истории столь существенно выросло число пользователей общественного транспорта. Если мы сравним с показателями общественного транспорта в Риге, в которой проживает на 200 тысяч жителей больше, чем в Таллинне, то количество пассажиров, которых мы обслужили является одинаковым. Кроме того, мы активно занимались обновлением систем управления предприятия и вели подготовку к переходу на эко-транспорт”, — сказал председатель правления Tallinna Linnatransport Денис Бородич.
По словам Бородича, предприятие TLT в ближайшие году ждут большие изменения, которые связаны с повышенным вниманием к экологическому следу, который оставляют транспортные компании и быстрым развитием технологии электрических автобусов. ”Сегодня мы видим, что электрические автобусы сочетают в себе лучшие характеристики троллейбусов и обычных автобусов, а это значит, что ископаемому топливу больше не будет места в секторе общественного транспорта”, — отметил Бородич. По словам председателя правления, предприятие TLT намерено полностью отказаться от использования дизельного топлива к 2025 года и перейти на электрифицированный транспорт не позднее 2035 года.
В прошлом году предприятие TLT активно занималось поиском и наймом водителей, благодаря чему численность водителей автобусов выросла на 125 человек. Таким образом, сегодня на предприятии работает 1052 водителей автобусов, всего же водителей общественного транспорта насчитывается 1297 человек. ”Заглядывая в будущее и учитывая средний возраст водителей автобусов, мы должны усердно работать, чтобы оставаться конкурентоспособными в подборе лучших водителей общественного транспорта, — сказал Бородич. По его оценке, для предприятия крайне важно оставаться конкурентноспособным, так как благодаря хорошим и ценным кадрам можно добиться улучшение качества предоставляемых услуг пассажирам и, соответственно, продолжить наращивать пассажиропоток.
В прошлом году также выросло количество общественного транспорта на улицах города в часы пик, чтобы пассажиры могли быстро и удобно добраться из точки А в точку Б. Автобусов стало ходить на 14% больше, это 421 единица техники и трамваев — 45, что составило 7% рост. Также пассажиров в городе обслуживает 32 троллейбуса. Всего за прошедший год общий километраж, который прошел наш общественный транспорт, составил 32,5 миллиона километров.
Автопарк предприятия TLT насчитывает 529 автобусов, 70 трамваев и 50 троллейбусов, которые все вместе обслуживают в столице 83 маршрута.
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