За год количество пассажиров столичного общественного транспорта выросло на 7,7%

Из них 100,9 миллионов раз в качестве средства передвижение горожане использовали автобус, 29,8 миллионов раз трамвай и 11,7 миллионов — троллейбус. Самый большой рост числа пассажиров наблюдался среди пользователей автобусов — 9,7%, трамваев — 4,1% и троллейбусов — 0,6%

”Для предприятия TLT прошлый гол стал переломным: впервые в истории столь существенно выросло число пользователей общественного транспорта. Если мы сравним с показателями общественного транспорта в Риге, в которой проживает на 200 тысяч жителей больше, чем в Таллинне, то количество пассажиров, которых мы обслужили является одинаковым. Кроме того, мы активно занимались обновлением систем управления предприятия и вели подготовку к переходу на эко-транспорт”, — сказал председатель правления Tallinna Linnatransport Денис Бородич.

По словам Бородича, предприятие TLT в ближайшие году ждут большие изменения, которые связаны с повышенным вниманием к экологическому следу, который оставляют транспортные компании и быстрым развитием технологии электрических автобусов. ”Сегодня мы видим, что электрические автобусы сочетают в себе лучшие характеристики троллейбусов и обычных автобусов, а это значит, что ископаемому топливу больше не будет места в секторе общественного транспорта”, — отметил Бородич. По словам председателя правления, предприятие TLT намерено полностью отказаться от использования дизельного топлива к 2025 года и перейти на электрифицированный транспорт не позднее 2035 года.