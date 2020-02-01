За год количество обратившихся в Центр помощи жертвам преступлений увеличилось на треть

Основной причиной обращения за помощью являются эпизоды насилия между близкими людьми. Вдобавок к домашнему насилию также были случаи других правонарушений, несчастные случаи и прочие травматические события.

Услуга по оказанию помощи жертвам преступлений оказывается уже 15 лет. За эти годы помощь получили более 32 000 человек.

Руководитель отдела помощи жертвам и профилактики насилия Департамента социального страхования Яако Салла отмечает, что с годами возможности получения помощи существенно расширились. Добавились новые услуги для людей, которые нуждаются в большей поддержке.

”На сегодняшний день служба также занимается поддержкой пострадавших от семейного насилия женщин, кризисной помощью жертвам сексуального насилия, жертвами торговли людьми и лицами, вовлеченным в проституцию. В начале прошлого года мы открыли кризисный телефон помощи жертвам преступлений — 116 006. В каждом уезде также работают экспертные группы MARAC, сформированные для оказания помощи пострадавшим, чьи жизнь и здоровье из-за проявлений домашнего насилия находятся в опасности. Вдобавок запущены социальные программы, направленные на лиц, применивших насилие”, — пояснил Салла.