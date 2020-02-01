За год количество обратившихся в Центр помощи жертвам преступлений увеличилось на треть

Министр социальных дел Танель Кийк отметил, что, к сожалению, крайне тревожным фактом по-прежнему остается домашнее насилие, при котором, как правило, страдают женщины. В круг обязанностей специалистов по оказанию помощи жертвам преступлений входит оказание пострадавшим самой разной помощи. При этом не менее важно понимать, что царящие в обществе ценности и нормы, которые осуждают насилие, формируем все мы своими сообщениями.
Салла добавил, что в последние годы количество получивших помощь людей существенно возросло. В прошлом году обращений также было на треть больше, чем в 2018 году. ”В первую очередь, это показывает, что люди стали смелее реагировать на преступные действия и сообщать о насилии. Чтобы уменьшить количество случаев насилия, наше общество должно расти, иметь смелость заступаться, замечать и сообщать”, — сказал он.
”За ростом количества получателей помощи, несомненно, стоит возросшая осведомленность о потребностях пострадавших. Большую роль также играет работа полиции и прокуратуры в определении пострадавших лиц и их информирование о возможностях получения помощи”, — добавил Салла.
По случаю 15-летия службы Ohvriabi с января по апрель по всей Эстонии пройдут Дни открытых дверей, во время которых можно будет ознакомиться с услугами и возможностями Центра оказания помощи жертвам. В эту пятницу, 31 января, в Таллинне состоится юбилейное мероприятие, на котором пройдет чествование партнеров и помощников Центра помощи жертвам.
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