За год число постоянных зрителей ETV+ существенно выросло

215 тысяч человек смотрят передачи ETV+ еженедельно в течение минимум 15 минут (данные по состоянию на февраль 2021 года; все телезрители начиная с 4 лет). Это делает ETV+ русскоязычным каналом с самой многочисленной аудиторией в Эстонии. Число аудитории ПБК, находящегося на втором месте, снизилось ниже отметки в 200 000 зрителей. В сравнении с февралем прошлого года, число зрителей, смотрящих ETV+ каждый день, выросло на 44%.

Также изменилась продолжительность времени, которое зрители проводят в компании телеканала — в сравнении с февралем прошлого года она увеличилась на 36%. В случае ПБК, еще год назад являвшегося самым просматриваемым каналом, продолжительность времени просмотра снизилась, потеря составила 28%. Показатели канала ”РТР Планета”, ставшего в феврале 2021 года каналом с наибольшей продолжительностью просмотра, остались на уровне предыдущего года.

По словам главного редактора Екатерины Таклая, ETV+ убедительно показал себя важным компаньоном и источником новостей, и постоянно растущее число зрителей наглядно демонстрирует это. ”В последние четыре недели программу передач ETV+ смотрело более 200 тысяч человек еженедельно. Нашей задачей является увеличить продолжительность проведенного в компании ETV+ времени, так как на данный момент российские телеканалы, за счет большого бюджета и масштабных шоу, могут удерживать внимание зрителей дольше”, — поясняет она.

Самая популярная передача телеканала — ”Актуальная камера”. За год число зрителей каждого выпуска этой новостной передачи выросло до 30 тысяч человек. Начало коронакризиса весной 2020 года скачкообразно повысило интерес к новостям на русском языке, и он по-прежнему остается на этом высоком уровне. В течение первой недели марта текущего года выпуски ”Актуальной камеры” смотрело в прямом эфире или записи в среднем 32 тысячи человек. Воскресный выпуск ”Актуальной камеры+” в прямом эфире и записи посмотрело 29 тысяч человек. Третья по популярности передача ETV+ на первой неделе марта — дискуссионная передача ”Кто кого?”. Ее посмотрело 20 тысяч зрителей.