За две недели в Таллинне собрали сотни килограммов испанских слизней

Испанские слизни представляют собой гигантских брюхоногих моллюсков, несущих большую опасность для домашнего сада и зеленых насаждений, они вредят садоводству и природному ландшафту. Вероятнее всего, испанский слизень проник на территорию Эстонии посредством садоводческой промышленности. Его акклиматизации способствовали теплые зимы последних лет. На сегодняшний день испанский слизень встречается во всех районах города. По этой причине важно сотрудничество всех районных управ и горожан в борьбе с распространением опасного вида слизня.

”Именно сейчас, активно действуя и привлекая горожан, имеется последняя возможность положить конец распространению испанского слизня. Исходя из этого, я обращаюсь ко всем с просьбой приступить к активным действиям — уничтожать вредителя как на муниципальных, так и на частных территориях”, — сказал Калле Кландорф.

Есть несколько способов уничтожения вредителя. Рекомендуется собрать их и выбрать подходящий способ эвтаназии. Слизней можно поместить на 24 часа в морозильную камеру при температуре –20°C, что является самым гуманным и предпочтительным способом уничтожения вредителя, или обдать его кипящей водой. Слизней можно сдать в крематорий для домашних животных (ул. Раба, 40), где их принимают бесплатно и в любом количестве.

По данным руководителя предприятия ”Парк Кадриорг” Айна Ярве, сведения от других частей города пока отсутствуют, однако только лишь управа Хааберсти в течение двух недель доставила в крематорий для животных 450 кг слизней, которые были кремированы 4 августа.

Однозначно, в борьбе с этим вредителем следует избегать использования яда для улиток и прочих химикатов. Гранулы для борьбы с улитками не обладают эффективностью в отношении этого инвазивного чужеродного вида, но, в то же время, увеличивается опасность того, что домашние любимцы, ежи и другие животные могут получить смертельное отравление.