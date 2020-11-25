За день полиция получает десятки сообщений о случаях насилия в семье

Министр народонаселения Эстонии Рийна Солман отметила, что насилие, в первую очередь направленное против женщин, остаётся наболевшей проблемой нашего общества. ”Полиция получает по нескольку десятков таких сообщений в день. В случае семейного насилия необходимо обратиться за помощью, которую может при существующей у нас системе получить как жертва, так и сам насильник. Первый шаг к свободной от насилия жизни нужно сделать уже сегодня”, — заявила министр народонаселения.

Министр внутренних дел Алар Ланеман подчеркнул, что в интересах искоренения насилия крайне важно заметить, отреагировать и предотвратить. И чтобы нуждающиеся в помощи знали, куда обратиться, и помощь оказывалась незамедлительно. В сотрудничестве различных ведомств ставка делается на повседневную профилактику насилия. ”Недавно полиция и служба помощи жертвам преступлений приступили к реализации пилотного проекта, направленного на самих насильников — чтобы они принимали на себя ответственность за содеянное и после преступления как можно быстрее получали информацию о возможности получения помощи. В рамках проекта с совершившим акт насилия человеком проводится первичная беседа и он получает консультацию, цель — побудить его отказаться от насилия в дальнейшем”, — сказал министр внутренних дел.

В прошлом году в Эстонии было зарегистрировано 4119 случаев домашнего насилия, примерно в каждом третьем случае свидетелями или жертвами были дети. Большинство жертв составляют женщины, которые уже длительное время страдают от насилия. ”В случае семейного насилия вдобавок к быстрому реагированию и помощи жертве важно заниматься и самим насильником, его жизненной позицией и поведением, чтобы предотвратить продолжение насилия”, — сказал министр социальных дел Танель Кийк.

В мае нынешнего года была открыта телефонная линия 6606 077 для тех, кто хочет отказаться от насилия и измениться к лучшему. По указанному номеру могут звонить и близкие, желающие поддержать человека в его стремлении отказаться от применения насилия. ”Исследования показали, что если насильника выслушать, дать ему почувствовать ответственность за содеянное и научить, как вести себя миролюбиво, возможность повторения актов насилия уменьшается,” — сказал министр социальных дел. ”Важнее всего, чтобы мы замечали проявления как физического, так и психологического семейного насилия, своевременно вмешивались и помогали жертвам.”