За день полиция получает десятки сообщений о случаях насилия в семье
Во всемирный день борьбы с насилием против женщин проводится кампания ”Помоги нам помочь!”, цель которой — побудить соседей и близких сообщать в полицию о случаях насилия в семье.
Во всемирный день борьбы с насилием против женщин проводится кампания ”Помоги нам помочь!”, цель которой — побудить соседей и близких сообщать в полицию о случаях насилия в семье.
Министр народонаселения Эстонии Рийна Солман отметила, что насилие, в первую очередь направленное против женщин, остаётся наболевшей проблемой нашего общества. ”Полиция получает по нескольку десятков таких сообщений в день. В случае семейного насилия необходимо обратиться за помощью, которую может при существующей у нас системе получить как жертва, так и сам насильник. Первый шаг к свободной от насилия жизни нужно сделать уже сегодня”, — заявила министр народонаселения.
Министр внутренних дел Алар Ланеман подчеркнул, что в интересах искоренения насилия крайне важно заметить, отреагировать и предотвратить. И чтобы нуждающиеся в помощи знали, куда обратиться, и помощь оказывалась незамедлительно. В сотрудничестве различных ведомств ставка делается на повседневную профилактику насилия. ”Недавно полиция и служба помощи жертвам преступлений приступили к реализации пилотного проекта, направленного на самих насильников — чтобы они принимали на себя ответственность за содеянное и после преступления как можно быстрее получали информацию о возможности получения помощи. В рамках проекта с совершившим акт насилия человеком проводится первичная беседа и он получает консультацию, цель — побудить его отказаться от насилия в дальнейшем”, — сказал министр внутренних дел.
В прошлом году в Эстонии было зарегистрировано 4119 случаев домашнего насилия, примерно в каждом третьем случае свидетелями или жертвами были дети. Большинство жертв составляют женщины, которые уже длительное время страдают от насилия. ”В случае семейного насилия вдобавок к быстрому реагированию и помощи жертве важно заниматься и самим насильником, его жизненной позицией и поведением, чтобы предотвратить продолжение насилия”, — сказал министр социальных дел Танель Кийк.
В мае нынешнего года была открыта телефонная линия 6606 077 для тех, кто хочет отказаться от насилия и измениться к лучшему. По указанному номеру могут звонить и близкие, желающие поддержать человека в его стремлении отказаться от применения насилия. ”Исследования показали, что если насильника выслушать, дать ему почувствовать ответственность за содеянное и научить, как вести себя миролюбиво, возможность повторения актов насилия уменьшается,” — сказал министр социальных дел. ”Важнее всего, чтобы мы замечали проявления как физического, так и психологического семейного насилия, своевременно вмешивались и помогали жертвам.”
”12 ноября Рийгикогу были приняты основы политики борьбы с криминалом до 2030 года, поставившие долгосрочные цели по снижению уровня насилия и улучшению помощи его жертвам. Для того, чтобы восстановилось чувство безопасности пострадавших, необходимо сотрудничество различных учреждений и ведомств. Услуги службы помощи жертвам и возможность реабилитации должны быть доступны как во время делопроизводства, так и за рамками расследования. Реабилитационное право предполагает осознание насильником недопустимости содеянного и компенсацию причинённого пострадавшему зла,” — сказал министр юстиции Райво Аэг.
В случае опасности нужно сразу звонить по номеру 112
Если вы подверглись насилию, боитесь за себя и за своих близких, можно круглосуточно звонить по кризисному номеру службы помощи жертвам 116 006 или обратиться по веб-адресу www.palunabi.ee (начать беседу).
Если вы опасаетесь, что можете прибегнуть к насилию, можно позвонить на номер опорной линии 660 6077. Звонки принимаются с понедельника по пятницу с 10 до 16 часов, можно обратиться за советом и по адресу электронной почты tugiliin@sotsiaalkindlustusamet.ee
Если вы опасаетесь, что может быть причинён вред ребёнку, звоните на номер помощи детям 116 111 или обратитесь по веб-адресуwww.lasteabi.ee (начать беседу).
У насилия нет рамок, женщины страдают от него вне зависимости от того, какого цвета их кожа и глаза, как их зовут, кем они были в прошлом и являются сейчас, и любых прочих факторов. Только в Европе от 12% до 15% представительниц слабого пола каждый день сталкивается с этой проблемой.
С 1990 года представители Совета Европы выступают за то, чтобы помочь женщинам и девушкам в борьбе с насилием по гендерному признаку. В 2002 году ООН приняла резолюцию о защите женщин от насилия. Также была проведена кампания, посвящённая делу борьбы с насилием в отношении женщин. Для того, чтобы пресечь любые попытки насилия, представители Генеральной Ассамблеи ООН и учредили Международный день борьбы за ликвидацию насилия в отношении женщин. Именно в этот день 1960 года в Доминиканской Республике были убиты сёстры Мирабаль.
Многие женщины не считают этот день праздничным, но в некоторых странах 25 ноября — праздник.
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