За четыре года из Таллинна за границу уехали свыше 21 000 жителей

По оценке Департамента статистики, речь может идти о серьезной проблеме, поскольку тысячи покинувших столицу жителей — это, в свою очередь, неродившиеся дети, незанятые рабочие места и несозданные предприятия, сообщает rus.err.ee.

В ведомстве отмечают, что до сих пор Таллинн воспринимался как центр притяжения, однако, если посмотреть на движение людей в другом направлении, то окажется, что столица является самоуправлением с самым большим числом покидающих город жителей.

Доля таллиннцев в общем потоке выехавших из Эстонии за последние четыре года жителей составила 44%. В прошлом году уровень эмиграции в столице превысил показатель смертности.