За четыре года из Таллинна за границу уехали свыше 21 000 жителей

В период с 2015 по 2018 год из Таллинна на постоянное место жительства за рубеж уехали свыше 21 000 человек. Это значительно больше, чем население района Пирита по состоянию на начало текущего года, сообщили в пятницу, 13 сентября, радионовости ERR.
По оценке Департамента статистики, речь может идти о серьезной проблеме, поскольку тысячи покинувших столицу жителей — это, в свою очередь, неродившиеся дети, незанятые рабочие места и несозданные предприятия, сообщает rus.err.ee.
В ведомстве отмечают, что до сих пор Таллинн воспринимался как центр притяжения, однако, если посмотреть на движение людей в другом направлении, то окажется, что столица является самоуправлением с самым большим числом покидающих город жителей.
Доля таллиннцев в общем потоке выехавших из Эстонии за последние четыре года жителей составила 44%. В прошлом году уровень эмиграции в столице превысил показатель смертности.
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