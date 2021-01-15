15.01.2021, 21:55

За 2020 год полиция получила 146 600 вызовов — в среднем по 400 вызовов в день

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За 2020 год полиция получила 146 600 вызовов — в среднем по 400 вызовов в день
PPA

Подводя итоги прошлого года, генеральный директор Департамента полиции и погранохраны Эльмар Вахер сказал, что коронавирус повлиял почти на все сферы деятельности департамента и испытал на прочность все планы, которые были сделаны при подготовке к кризису.

По словам Эльмара Вахера, прошлый год стал годом разрешения кризиса и еще раз доказал, насколько важна подготовка. "До этого не было другого такого года, когда работа полиции находилась бы несколько месяцев подряд в режиме управления кризисом, а фокус работы был бы направлен на здоровье людей и защиту системы медицины. Хотя мы продолжали выполнять и все наши обычные задания и по объективным показателям уровень безопасности в Эстонии остался на прежнем уровне, несомненно, это год отличался от других", — сказал Вахер.

В 2020 году по сравнению с 2019 годом тяжких ДТП было немного меньше, но в ДТП погибло 60 человек, что на восемь человек больше. Полиция обнаружила 6668 пьяных водителей и 43 000 случаев превышений скорости, кроме того автоматическими камерами слежения за скоростью было зафиксировано более 200 000 случаев превышений скорости. Скорость, неправильно выбранный стиль езды и опьянение являлись основными причинами сверхтяжелых ДТП.

Происшествий, связанных со спасением на море, в прошлом году было 261, погибло шесть человек. Всего на море в помощи нуждалось примерно 500 человек. Больше всего было таких случаев, в которых не было опасности для жизни людей, например, закончилось топливо или возникла техническая неисправность. Серьезные случаи происходили тогда, когда люди, находясь на море, переоценивали свои возможности знания и умения в управлении плавательным средством или употребляли алкоголь. Степень тяжести последствий зачастую зависела и от того, что на людях не было спасательного жилета и они надеялись, что в случае опасности они успеют его надеть.

Из-за ограничений на путешествия число пересечения границы уменьшилось в четыре раза до 1,6 миллиона пересечений, в их числе и пересечения внешней границы, и пересечения внутренней границы ЕС во время чрезвычайного положения. Так как поездок было меньше, уменьшилось и число нарушений при пересечении границы. Значительно больше, почти 500 раз, полиция проводила в разных местах по всей Эстонии целенаправленные проверки по соблюдению требований по миграции. В результате внутри страны было обнаружено больше случаев незаконной миграции и эти нарушения были в основном связаны с работой иностранцев в Эстонии.

В 2020 году полиции поступало в среднем 400 вызовов в день, за весь год — 146 600 вызовов. Почти половина вызовов была связана с алкоголем — употребление алкоголя, находящиеся в алкогольном опьянении люди, водители с подозрением на опьянение, насилие или нарушение общественного порядка.

"К сожалению, мы видим, что в Эстонии не стало меньше насилия, нанесения ущерба здоровью и смертей, обусловленных алкоголем. Очень часто за такими вызовами и несчастными случаями злоупотребление алкоголем или алкоголизм, который нельзя вылечить наказанием или делопроизводством", — сказал Вахер.

По словам директора Института развития здоровья Анники Веймер, в последние годы уровень употребления алкоголя взрослым населением не уменьшился. Также не изменилось поведение по отношению к алкоголю — примерно 28% совершеннолетних людей напивается по меньшей мере один раз в месяц, из них в свою очередь половина делает это по меньшей мере один раз в неделю.

"Люди, употребляющие алкоголь сегодня, влияют и на будущее, так как это оказывает большое влияние на детей. Каждый четвертый подросток растет в семье, где имеет место проблемное употребление алкоголя”, — пояснила Веймер и добавила, что употребление алкоголя тесно связано с проблемами душевного здоровья и поэтому вмешиваться в такие ситуации можно и нужно, когда дети в таких семьях еще маленькие. Также можно получить бесплатное лечение расстройства употребления алкоголя и воспользоваться программой самопомощи SELGE, информация о которой есть на сайте alkoinfo.ee.

Министр внутренних дел Алар Ланеман отметил, что работа Департамента полиции и погранохраны в прошлом году была отличная. "Во время чрезвычайного положения работали крайне оперативнo над разрешением обусловленныx короновирусом ситуаций, но и обычную работу проделали на высоком уровне. Прекрасно показали себя и добровольные помощники полицейских, которые внесли большой вклад в разрешение кризиса. Этот кризис показал и необходимость создания кризисного резерва полиции и погранохраны", — сказал министр.

По словам Ланемана, полиция является для общества одним из самых важных звеньев в создании чувства защищенности. „Поэтому важно, чтобы заплата людей, которые обеспечивают наше чувство безопасности каждый день, была достойна их труда, — отметил министр. — Я благодарю Департамент полиции и погранохраны за неоценимую и тяжелую работу и уверен, что в их руках внутренняя безопасность надежно защищена".

По словам Эльмара Вахера, сущностью работы полиции всегда является безопасность жителей Эстонии. "Мы прилагаем усилия для того, чтобы наша каждодневная работа была максимально эффективна, привлекая к ней и партнеров в лице местных самоуправлений и других учреждений. Также мы должны быть готовы защищать жителей Эстонии в случае большeй опасности. В этом очень важна помощь добровольцев, которые прошли обучение и y которых есть оснащение, например, для защиты стратегически важных объектов, разрешения беспорядков или для усиленной охраны границы", — сказал Вахер.

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