За 2020 год полиция получила 146 600 вызовов — в среднем по 400 вызовов в день

По словам Эльмара Вахера, прошлый год стал годом разрешения кризиса и еще раз доказал, насколько важна подготовка. "До этого не было другого такого года, когда работа полиции находилась бы несколько месяцев подряд в режиме управления кризисом, а фокус работы был бы направлен на здоровье людей и защиту системы медицины. Хотя мы продолжали выполнять и все наши обычные задания и по объективным показателям уровень безопасности в Эстонии остался на прежнем уровне, несомненно, это год отличался от других", — сказал Вахер.

В 2020 году по сравнению с 2019 годом тяжких ДТП было немного меньше, но в ДТП погибло 60 человек, что на восемь человек больше. Полиция обнаружила 6668 пьяных водителей и 43 000 случаев превышений скорости, кроме того автоматическими камерами слежения за скоростью было зафиксировано более 200 000 случаев превышений скорости. Скорость, неправильно выбранный стиль езды и опьянение являлись основными причинами сверхтяжелых ДТП.

Происшествий, связанных со спасением на море, в прошлом году было 261, погибло шесть человек. Всего на море в помощи нуждалось примерно 500 человек. Больше всего было таких случаев, в которых не было опасности для жизни людей, например, закончилось топливо или возникла техническая неисправность. Серьезные случаи происходили тогда, когда люди, находясь на море, переоценивали свои возможности знания и умения в управлении плавательным средством или употребляли алкоголь. Степень тяжести последствий зачастую зависела и от того, что на людях не было спасательного жилета и они надеялись, что в случае опасности они успеют его надеть.

Из-за ограничений на путешествия число пересечения границы уменьшилось в четыре раза до 1,6 миллиона пересечений, в их числе и пересечения внешней границы, и пересечения внутренней границы ЕС во время чрезвычайного положения. Так как поездок было меньше, уменьшилось и число нарушений при пересечении границы. Значительно больше, почти 500 раз, полиция проводила в разных местах по всей Эстонии целенаправленные проверки по соблюдению требований по миграции. В результате внутри страны было обнаружено больше случаев незаконной миграции и эти нарушения были в основном связаны с работой иностранцев в Эстонии.