За 11 месяцев 2019 года численность населения Таллинна возросла на 5025 человек

К 1 декабря в Таллинне женщин было в 1,2 раза больше, чем мужчин. Наибольшая доля детей до 14 лет по данным регистра живет в Пирита, достигших работоспособного возраста (от 15 до 74 лет) больше всего в Ласнамяэ и Пыхья-Таллинне, людей пожилого возраста (старше 75) — в Мустамяэ.

Средний возраст жителей Таллинна — 41,6 года. Людей столетнего возраста и старше в столице 40, среди них 38 женщин и двое мужчин.