Юрист: украинцы создают в Эстонии фирмы, приглашают на работу соотечественников и безнаказанно их обманывают

У украинцев больше всего проблем с трудовыми договорами — у некоторых их вообще нет, а у других не выполняются обещания, данные работодателем, в ходу и так называемая ”чёрная” зарплата.

По словам опытного юриста по трудовому праву HUGO.legal Катрин Мартис за всю её долгую карьеру не наблюдалось такого интенсивного наплыва на приём к юристу со стороны иностранных рабочих.

”С одной стороны, это хорошо, что они осмеливаются обращаться за помощью, и мы обычно им помогаем. С другой, огорчает, что работодатели их используют и не платят обещанную зарплату. На мой взгляд, особенно нахальна и абсурдна ситуация, когда украинцы создают компанию в Эстонии, приглашают на работу соотечественников и безнаказанно их обманывают. К счастью, мы успешно действуем через комиссию по трудовым спорам, и остаётся надеяться, что работники получат невыплаченные им зарплаты”, — говорит Мартис.

Мартис уточняет, что жители Украины, о которых идёт речь, трудились с конца прошлого года и причитающиеся им деньги до сих пор не выплачены в полном объёме.

”Часть людей получали, например 250€ в месяц на руки, и остальное им обещали заплатить позже. История повторялась из месяца в месяц. У некоторых имелся договор, но многие работают ”по-чёрному”. Несмотря на то, что мы взяли все эти случаи в Комиссию по трудовым спорам, это ещё не означает, что работодатель честно рассчитается с ними. Вероятно, решение комиссии придётся выполнять с помощью судебного исполнителя, хотя не исключено банкротное производство через суд, и тогда работники получат невыплаченные им суммы через кассу по безработице”, — добавила юрист.

С начала года юристы HUGO.legal помогли 5600 человек, из них 541 нуждались в помощи по вопросам трудового права.

Катрин Мартис напоминает, что трудовой договор должен обязательно оформляться в письменном виде и содержать, как минимум, следующие пункты:

- данные работодателя и работника;

- место работы;

- должность работника и содержание работы;

- полная или частичная занятость (указать конкретную продолжительность частичной занятости);