Юрист: правительство имеет право ввести комендантский час

Может ли государство ввести комендантский час на территории страны? "Радио 4" задал этот вопрос юристу.
”На данный момент Закон о предупреждении инфекционных заболеваний и борьбе с ними дает возможность ограничить свободу передвижения”, — ответила юрист Eesti Õigusteenused Галина Данилищина. Для этого правительство должно издать определенное распоряжение, тем самым ввести комендантский час. По ее словам, можно ограничить время и место передвижения жителей Эстонии.
Напомним, что в соседней Латвии с конца декабря до середины февраля в пятницу и субботу нельзя было выходить на улицу с 22 часов вечера до 5 утра.
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- Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания. Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми.
- Подробнее о коронавирусе и действующих ограничениях читайте на специальном правительственном портале kriis.ee!
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