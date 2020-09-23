23.09.2020, 14:22

Юри Ратасу нужно было срочно полететь. Таави Аас вмиг упразднил запрет на чартерные рейсы

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Раймо Поом
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Vandersellidest ministrid Urmas Reinsalu ja Jüri Ratas eile Tallinnasse jõudnuna
Vandersellidest ministrid Urmas Reinsalu ja Jüri Ratas eile Tallinnasse jõudnunaFoto: Andres Putting

Начиная с мая распоряжением Таави Ааса из-за угрозы коронавируса частные полеты из Эстонии и в Эстонию запрещены. Но когда понадобилось полететь Юри Ратасу, запрет мгновенно аннулировали.

Вчера премьер-министр Юри Ратас посетил с рабочим визитом Хельсинки, после чего отправился в Стокгольм. Но как ему удалось вернуться оттуда, поскольку прямые рейсы из Швеции запрещены с мая?

Выяснилось, что Ратас и Рейнсалу, который был с ним, организовали частный рейс. Как? Все просто. Из регистра документов Министерства экономики следует, что в понедельник Таави Аас без лишнего шума и публичного сообщения об ослаблении ограничений подписал поправку к приказу, упраздняющую запрет на чартерные рейсы.

”Визит в Финляндию и Швецию был совершен чартерным рейсом, стоимость которого, к сожалению, невозможно так быстро уточнить”, — сказали Delfi в коммуникационном бюро правительства.

Примечательно, что если простые люди по возвращении из Швеции должны сдать в аэропорту анализ на COVID-19 и до того, как выходить на работу, дождаться результата, то, как подтверждает коммуникационное бюро правительства, Ратас и Рейнсалу воспользовались установленным для владельцев диппаспортов правом на освобождение от карантина.

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