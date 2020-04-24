Юри Ратаса очень беспокоит ситуация с коронавирусом в Таллинне. Соблюдать дистанцию придется и на пляжах

"Болезни COVID-19 нравятся города. Там она очень хорошо себя чувствует. Поэтому в Таллинне, Тарту, Нарве, Пярну и других крупных городах Эстонии нужно продолжать держать дистанцию и избегать близких контактов", - сказал Юри Ратас в передаче "Интервью недели" на телеканале ETV+.

"Я очень беспокоюсь о Таллинне. Я сам был мэром и вице-мэром этого города, и довольно хорошо его знаю. Родился, вырос, живу здесь. И мы знаем, как быстро вирус распространяется в больших городах. Пример - в одном приюте Таллинна появилось сразу 19 зараженных. Последние две недели показатели Таллинна не меняются, хотя во всей остальной Эстонии число новых зараженных пошло на спад. Но при этом я не считаю правильным разный подход к городам материковой Эстонии. Такого нет, что что-то мы делаем в Таллинне, что-то в Тарту, что-то в Нарве", - отметил Ратас.

По словам премьер-министра, правило "2+2", согласно программе выхода из кризиса, будет отменено одним из последних. Так что даже летом за соблюдением этого правила будут следить на столичных пляжах.

"И я не исключаю, что мы обратимся за помощью к Рийгикогу, чтобы депутаты изменили закон, и правило "2+2" стало обязательной нормой и не в условиях чрезвычайного положения", - заявил Ратас.

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Коронавирус SARS-CoV-2 Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247 . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112 .

(из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи . Важные телефонные номера: 1247 – Инструкции по поведению во время чрезвычаного положения и по вопросам, связанным с коронавирусом (24 часа, бесплатный) 1220 – Консультации семейных врачей на эстонском и русском языке, медицинские советы и консультации (24 часа, бесплатный) 53 01 9999 – Консульская помощь МИД попавшим в беду за границей (24 часа) 112 – Номер вызова скорой помощи, спасателей и полиции (24 часа, бесплатный)

Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания .

. Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми .

и . После возвращения из-за границы как граждане Эстонии, так и иностранные граждане должны провести две недели в изоляции . Читайте больше на странице МИД!

. Читайте больше на странице МИД! Узнайте больше о коронавирусе на веб-сайте Департамента здоровья!