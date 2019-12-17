Юри Ратас заявил, что и у его терпения в отношении Марта Хельме есть предел

- Вы позвонили вчера вечером премьеру Финляндии. Вы извинились, передали извинения Марта Хельме…

- Она сказала, что у Эстонии и Финляндии хорошие отношения, и мы останемся на этой волне. На волне позитивных отношений. Она поблагодарила за этот звонок.

- Вы считаете, что высказывания Хельме о финском премьере были оскорбительными?

- Естественно это было оскорбление, это было очень плохо сказано.

- Но ведь он же был обидчиком. Почему он сам не извинился. Часто получается, что извиняетесь вы, должны извиняться вы.

- Я, конечно, не буду приносить извинения в эстонской прессе, это сделал Март Хельме. Но извиниться перед премьер-министром Финляндии — это естественно. Считаю, что нужно сохранять хорошие отношения с Финляндией и развивать их дальше.

[…] — Сейчас в повседневной политике кажется, что вы работаете, чтобы EKRE было бы хорошо.

- Я работаю с тем, чтобы Эстонии было хорошо, людям Эстонии было хорошо. И естественно, стою за те ценности и принципы, которые исповедуют члены Центристской партии, избиратели Центристской партии. Работаю во имя того, чтобы быть премьер-министром всех жителей Эстонии.

- Почему вы не освободите Хельме от должности из-за различных оскорблений и скандалов?

- Коалиция создана же на основании тех результатов, которые были 3 марта (выборы в Рийгикогу — ред.). Как коалиция, так и оппозиция сложилась в условиях конкуренции.