Юри Ратас заявил, что и у его терпения в отношении Марта Хельме есть предел

В эмоциональном интервью газете Eesti Päevaleht премьер-министр Эстонии Юри Ратас обосновал принятые в течение года решения. "Премьер-министр должен брать ответственность за правительство. Не каждый день, а каждый час", — сказал он.
- Вы позвонили вчера вечером премьеру Финляндии. Вы извинились, передали извинения Марта Хельме…
- Она сказала, что у Эстонии и Финляндии хорошие отношения, и мы останемся на этой волне. На волне позитивных отношений. Она поблагодарила за этот звонок.
- Вы считаете, что высказывания Хельме о финском премьере были оскорбительными?
- Естественно это было оскорбление, это было очень плохо сказано.
- Но ведь он же был обидчиком. Почему он сам не извинился. Часто получается, что извиняетесь вы, должны извиняться вы.
- Я, конечно, не буду приносить извинения в эстонской прессе, это сделал Март Хельме. Но извиниться перед премьер-министром Финляндии — это естественно. Считаю, что нужно сохранять хорошие отношения с Финляндией и развивать их дальше.
[…] — Сейчас в повседневной политике кажется, что вы работаете, чтобы EKRE было бы хорошо.
- Я работаю с тем, чтобы Эстонии было хорошо, людям Эстонии было хорошо. И естественно, стою за те ценности и принципы, которые исповедуют члены Центристской партии, избиратели Центристской партии. Работаю во имя того, чтобы быть премьер-министром всех жителей Эстонии.
- Почему вы не освободите Хельме от должности из-за различных оскорблений и скандалов?
- Коалиция создана же на основании тех результатов, которые были 3 марта (выборы в Рийгикогу — ред.). Как коалиция, так и оппозиция сложилась в условиях конкуренции.
- Что бы Март Хельме не сделал, он получает от вас прощение. Или есть граница, когда вы больше его не простите?
- Конечно, граница есть.
- Могли бы сказать, где она проходит?
- Каждый эпизод нужно рассматривать в отдельности.
- У нас здесь целый список случаев. К примеру, когда Март Хельме сказал в адрес Керсти Кальюлайд "эмоционально взвинченная женщина"…
- Я думаю, что те разговоры, что были вчера, что эстонское правительство — это угроза для нашей безопасности (в прессе эти слова приписывают главе государства Керсти Кальюлайд — ред.), — мне очень резанули по сердцу. Я ни разу не видел, чтобы сегодняшнее правительство хотело бы как-то ослабить основы нашей политики безопасности. Наоборот, мы хотим их усилить. Посмотрим на последний саммит НАТО, посмотрим на военные расходы.
- А то, что сказал Март Хельме, не резануло по сердцу — что в Финляндии у власти красные, которые хотят разрушить государство?
- Финляндия — демократическая страна. Это же я сказал вчера и эстонской прессе. Безусловно, мы уважаем результаты финских выборов, нынешнее правительство Финляндии, в которое входят пять партий.
- Но это высказывание не поразило в самую душу?
- Если вы считаете, что у премьер-министра нет души, то вы ошибаетесь. Есть, причем большая душа.
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