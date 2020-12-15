Юри Ратас выступил с политическим заявлением

Он отметил, после весеннего кризиса мы научились жить с коронавирусом и должны приложить еще немного усилий, прежде чем победим его.

Исследования, по его словам, показывают, что, несмотря на рост заболеваемости, люди, в том числе в Ида-Вирумаа, намного лучше информированы, чем раньше.

В Эстонии индекс репродукции колеблется между 1,1 и 1,2. Это означает, что для снижения заболеваемости каждый из нас должен отказаться от каждого пятого контакта. Ратас отметил, что правительство хочет сохранить общество максимально открытым, но ограничения неизбежны, если мы хотим победить вирус.

Премьер сообщил, что на кабинетном заседании была достигнута принципиальная договоренность по поддержке Ида-Вирумаа. Это и поддержка предпринимательства, и компенсация деятельности по интересам, и меры от Кассы по безработице.

Ратас подчеркнул, что нынешний кризис — проблема всего общества и преодолеть его возможно лишь сообща. Если при первой волне надежды возлагались на лето, то сейчас на вакцину.

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