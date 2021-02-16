Юри Ратас выступает за немедленное ужесточение ограничений

По словам Ратаса, в свете роста показателей заболеваемости ужесточения ограничений не избежать. "Если так пойдет и дальше, то в один прекрасный день всё будет закрыто, и этой черной дыры никто не хочет", — сказал бывший премьер-министр.

По его словам, важно нынешний коэффициент заражаемости (индекс репродукции R), который вырос сейчас до 1,2, вернуть к единице. Когда этот показатель упадет ниже единицы, то распространение COVID-19 начнет затихать.

Ратас предложил две позиции, где можно ввести дополнительные ограничения — сфера образования и развлечений. Он предложил после ближайших каникул перевести все школы Эстонии на дистанционное обучения, так как вирус проник даже в небольшие сельские школы.

Он также не считает рациональным то, что рестораны открыты до 11 вечера. По мнению лидера центристов, их можно было бы закрывать не несколько часов раньше, уже в 5-6 часов.

Как сказал Ратас, следует прямо сейчас ввести более строгие ограничения, чтобы избежать впоследствии гораздо более жестких мер.

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