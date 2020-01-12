Юри Ратас выразил соболезнование родным и близким погибших в результате аварии на Сааремаа
Премьер-министр Эстонии Юри Ратас выразил соболезнование родным и близким погибших в результате аварии на Сааремаа.
Премьер-министр Эстонии Юри Ратас выразил соболезнование родным и близким погибших в результате аварии на Сааремаа.
"Алкоголь и превышение скорости чрезвычайно опасны в дорожном движении и могут привести к ужасным авариям. Трагические результаты слишком часты. Нынешняя новость крайне печальна: ввиду вождения в пьяном состоянии девятимесячный ребенок и две женщины погибли, а еще один человек был доставлен в больницу в тяжелом состоянии. Невозможно понять, что было в голове и душе человека, вызвавшего аварию, но последствия его поступка непоправимы.
Я выражаю искренние соболезнования родным, близким и друзьям погибших в результате аварии и желаю раненому скорейшего выздоровления. Давайте заботиться друг о друге!"
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