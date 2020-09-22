Юри Ратас встретится сегодня с премьер-министрами Финляндии и Швеции

”В нынешней ситуации, когда из-за пандемии COVID-19 международное общение во многом переместилось в формат видеоконференций, организуются только самые важные визиты. Помимо проходящего в четверг и пятницу заседания Европейского совета сюда относится, конечно, и общение с нашими ближайшими соседями и друзьями”, — сказал премьер-министр Юри Ратас.

В ходе встреч будут обсуждаться вопросы пересечения границы, сотрудничество в цифровой сфере, важность которого еще возросла в условиях пандемии, за ужином со Стефаном Лёвеном планируется затронуть также вопросы климата. Накануне заседания Европейского совета планируется поговорить о введении санкций против белорусских официальных лиц, ответственных за применение насилия и фальсификацию результатов выборов, обсудить подход к происходящему в Восточном Средиземноморье, диалог с Китаем, а также развитие цифрового внутреннего рынка ЕС.

Юри Ратас вернется в Эстонию сегодня поздно вечером.