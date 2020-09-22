Юри Ратас встретится сегодня с премьер-министрами Финляндии и Швеции

Сегодня во второй половине дня премьер-министр Юри Ратас отправится в Финляндию, а затем в Швецию, чтобы в ходе краткого визита обсудить со своими коллегами Санной Марин и Стефаном Лёвеном борьбу с COVID-19, двустороннее сотрудничество, темы начинающегося в четверг заседания Европейского совета, ситуацию в Республике Беларусь и другие актуальные вопросы.
”В нынешней ситуации, когда из-за пандемии COVID-19 международное общение во многом переместилось в формат видеоконференций, организуются только самые важные визиты. Помимо проходящего в четверг и пятницу заседания Европейского совета сюда относится, конечно, и общение с нашими ближайшими соседями и друзьями”, — сказал премьер-министр Юри Ратас.
В ходе встреч будут обсуждаться вопросы пересечения границы, сотрудничество в цифровой сфере, важность которого еще возросла в условиях пандемии, за ужином со Стефаном Лёвеном планируется затронуть также вопросы климата. Накануне заседания Европейского совета планируется поговорить о введении санкций против белорусских официальных лиц, ответственных за применение насилия и фальсификацию результатов выборов, обсудить подход к происходящему в Восточном Средиземноморье, диалог с Китаем, а также развитие цифрового внутреннего рынка ЕС.
Юри Ратас вернется в Эстонию сегодня поздно вечером.
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