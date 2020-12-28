Юри Ратас: вакцинация от коронавируса будет добровольной, сам я привьюсь, когда доз в Эстонии будет достаточно

"Если смотреть на 2020 год с положительной стороны, то это был год, когда наука сильнее прежнего вошла в нашу жизнь", — сказал Ратас.

"Если мы посмотрим на прошлогоднее Рождество или даже на празднование Дня независимости в этом году, то мы и подумать не могли, что будем всерьез говорить о том, что должен закрыться частный бизнес, и учебные заведения. Это были очень трудные решения с серьезными последствиями для нашей экономики", — добавил он.

В Таллинне не прислушались к вашему решению перевести младших школьников на дистанционное обучение. Появился вопрсо: кто контролирует ситуацию?

В сложной ситуации искать конфликт неправильно. В Эстонии после восстановления независимости они еще никогда не были такими хорошими. Думаю, этот конфликт раздули журналисты. К вопросу, кто контролирует ситуацию, ее контролируют жители Эстонии. Нужно понимать, что ты часть общества, а не обособленный индивид.

Будет ли после праздников судьба Ида-Вирумаа ждать всю страну?

Это беда не Ида-Вирумаа и не жителей Ида-Вирумаа. Это беда всей Эстонии. Мы не можем сказать какому-то уезду — разбирайтесь сами. В сфере образования ограничения действуют до конца (календарного) года. Учебный год продолжится 11 января, когда закончатся зимние каникулы. Окончательное решение будет принято 29 декабря.

Какой будет судьба Ида-Вирумаа? Ведь понятно, что коронакризис — это надолго.

Этим вопросом задаются все в Европе. В этом интервью я точно не скажу, что завтра добыча сланца закрывается. Для Эстонии сланец остается важным полезным ископаемым. В Ида-Вирумаа работают отличные инженеры и шахтеры, конечно, мы должны искать новые возможности для появления новых рабочих мест, но закрытие одних предприятий и открытие других не может произойти в одночасье. Период перихода будет длинным.

В Эстонии начинается вакцинация от коронавируса, однако в стране всё еще много скептиков. Не хотели бы вы подать пример по вакцинации?

Сегодня мы стремимся к тому, чтобы у нас были все вакцины, предложенные Еврокомиссией. Если все семь вакцин выйдут на рынок, мы сможем получить возможность вакцинировать до 2 млн человек. Но не все бывает идеально. Поэтому мы надеемся, что в первые месяцы будущего года Эстония сможет вакцинировать около 100 000 человек, это медики, работники и клиенты домов по уходу, люди, которые трудятся на передовой: полиция, спасатели, учителя. Но также и продавцы, кассиры, работники магазинов. Когда доз будет достаточно, я сам вакцинируюсь, но я не считаю, что должен быть примером, одним из первых. Вакцина куда важнее врачам и медсестрам. Вакцинация в Эстонии будет добровольной.