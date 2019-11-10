Юри Ратас: в США во время холодной войны сохраняли живой надежду на нашу свободу

Премьер-министр сказал, что по очень символическому совпадению Объединенный Балтийско-Американский комитет был также создан в 1961 году, когда была воздвигнута Берлинская стена. ”Стены разделяют, а Комитет с первого дня своего существования стал объединяющей силой. Вы напоминали миру о судьбе оккупированных Балтийских стран и давали надежду на свободу тем, кого оставили на родине”, — сказал Ратас.

Целью Объединенного Балтийско-Американского комитета была защита интересов балтийской общины и стран Балтии в Конгрессе США и президентской администрации.

Ратас в субботу также посетил штат Мэриленд. Там он встретился с командующим национальной гвардии генерал-майором Тимоти Гоуэном, возложил венок на могилу сенатора Джона Маккейна и посетил Военно-морскую академию США. Между штатом Мэриленд и Эстонией тесные связи. В августе правительство одобрило меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве между правительством Эстонии и штатом Мэриленд.

Также в субботу премьер-министр Ратас посетил праздничный ужин Эстонского национального комитата в США и выступил там с речью.