Юри Ратас: в Эстонии есть много хорошего, чему радоваться

”В этот день 28 лет назад 69 депутатов Верховного Совета сказали свое историческое слово в поддержку восстановления независимости, подарив нам возможность жить в свободной и демократической Эстонии. На исходе дня 20 августа 1991 года эти государственные мужи широко мыслили и смело смотрели в будущее. В надежде, что Эстония станет страной, где всё и у всех сложится хорошо”.

По словам Ратаса, сегодня в Эстонии много хорошего. ”Мы гордимся прекрасной эстонской природой, нашими праздниками песни и танца. Мы ценим возможность свободно мыслить, высказываться и путешествовать по миру”, — сказал он. ”Я также надеюсь, что с каждым днем, месяцем и годом у нас будет оставаться все меньше того, что мы должны исправить совместными усилиями”.

”От всего сердца я желаю вам провести сегодняшний день с близкими и друзьями или просто от души порадоваться празднику, — добавил Ратас. — Это тоже поможет сделать Эстонию такой, какой мы хотим видеть ее сегодня и в будущем”.