Юри Ратас: уровень распространения коронавируса значительно возрос
Премьер-министр Юри Ратас на своей странице Facebook сказал, что сейчас нужно быть особенно осторожным.
Премьер-министр Юри Ратас на своей странице Facebook сказал, что сейчас нужно быть особенно осторожным.
"По данным Ученого совета, уровень распространения коронавируса значительно возрос. На прошлой неделе индикатор держался выше 1, достигнув и уровня, сопоставимого с предыдущим пиком.
Из опыта уже преодоленного кризиса мы знаем, что ограничение распространения инфекции начинается с наших ежедневных решений и действий. А значит, теперь мы снова должны каждый день серьезно и бдительно следовать всем рекомендациям, которые защищают нас от коронавируса и препятствуют его распространению", — написал премьер.
По словам Ратаса, для начала нам следует напомнить себе и своим близким простые правила того, как оставаться здоровыми: мы соблюдаем гигиену, сохраняем дистанцию и, заболев, остаемся дома. Нам также необходимо восстановить бдительность там, где мы, по всей видимости, ее утратили, например:
Накопленный опыт говорит, что, действуя противоположным образом, мы подвергаем опасности себя, близких и всех остальных.
Дезинфицирующие средства необходимы в магазинах, ресторанах и других общественных местах для того, чтобы мы все ими пользовались.
Даже на выпускных вечерах следует помнить, что у детей и подростков есть мамы-папы и бабушки-дедушки, здоровье которых может очень серьезно страдать от этой болезни.
Чтобы читать материалы Delfi было комфортнее, вы можете приобрести комплексный пакет или пакет без рекламы.
Коронавирус: китайские ученые сообщили плохую новость для мужчин
Норильск могут спасти бактерии и "химические пастухи"
Он сделал потайное окно в полу кухни. Гениальность идеи поразила
Московский экс-чиновник стрелял по экс-министру