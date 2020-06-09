Юри Ратас: уровень распространения коронавируса значительно возрос

"По данным Ученого совета, уровень распространения коронавируса значительно возрос. На прошлой неделе индикатор держался выше 1, достигнув и уровня, сопоставимого с предыдущим пиком.

Из опыта уже преодоленного кризиса мы знаем, что ограничение распространения инфекции начинается с наших ежедневных решений и действий. А значит, теперь мы снова должны каждый день серьезно и бдительно следовать всем рекомендациям, которые защищают нас от коронавируса и препятствуют его распространению", — написал премьер.

По словам Ратаса, для начала нам следует напомнить себе и своим близким простые правила того, как оставаться здоровыми: мы соблюдаем гигиену, сохраняем дистанцию и, заболев, остаемся дома. Нам также необходимо восстановить бдительность там, где мы, по всей видимости, ее утратили, например:

Мы остаемся дома и звоним врачу, если нам нездоровится



Накопленный опыт говорит, что, действуя противоположным образом, мы подвергаем опасности себя, близких и всех остальных.



Мы моем и при необходимости дезинфицируем руки



Дезинфицирующие средства необходимы в магазинах, ресторанах и других общественных местах для того, чтобы мы все ими пользовались.



Мы воздерживаемся от празднеств



Даже на выпускных вечерах следует помнить, что у детей и подростков есть мамы-папы и бабушки-дедушки, здоровье которых может очень серьезно страдать от этой болезни.

