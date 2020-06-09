09.06.2020, 15:19

Юри Ратас: уровень распространения коронавируса значительно возрос


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Peaminister Jüri Ratas
Peaminister Jüri RatasFoto: Priit Simson

Премьер-министр Юри Ратас на своей странице Facebook сказал, что сейчас нужно быть особенно осторожным.

"По данным Ученого совета, уровень распространения коронавируса значительно возрос. На прошлой неделе индикатор держался выше 1, достигнув и уровня, сопоставимого с предыдущим пиком.

Из опыта уже преодоленного кризиса мы знаем, что ограничение распространения инфекции начинается с наших ежедневных решений и действий. А значит, теперь мы снова должны каждый день серьезно и бдительно следовать всем рекомендациям, которые защищают нас от коронавируса и препятствуют его распространению", — написал премьер.

По словам Ратаса, для начала нам следует напомнить себе и своим близким простые правила того, как оставаться здоровыми: мы соблюдаем гигиену, сохраняем дистанцию и, заболев, остаемся дома. Нам также необходимо восстановить бдительность там, где мы, по всей видимости, ее утратили, например:

  • Мы остаемся дома и звоним врачу, если нам нездоровится
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Накопленный опыт говорит, что, действуя противоположным образом, мы подвергаем опасности себя, близких и всех остальных.

  • Мы моем и при необходимости дезинфицируем руки


Дезинфицирующие средства необходимы в магазинах, ресторанах и других общественных местах для того, чтобы мы все ими пользовались.

  • Мы воздерживаемся от празднеств


Даже на выпускных вечерах следует помнить, что у детей и подростков есть мамы-папы и бабушки-дедушки, здоровье которых может очень серьезно страдать от этой болезни.

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